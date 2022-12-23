الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأخشاب اليوم الجمعة 23 ديسمبر

اخشاب
اخشاب

شهدت أسواق الأخشاب خام الصنع وتام الصنع ارتفاعا كبيرا خلال شهر ديسمبر الحالي، لعدة أسباب منها تأثير الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متتالي وارتفاع مصاريف الشحن البحري.

وترصد "الدستور" أسعار الخشب المستورد بالمتر المكعب والمستخدم في صناعة الأثاث أرض المصنع دون إضافة النالون والنقل.

"الدستور" يرصد أبرز 15 نوعا من الأخشاب المستوردة.

بلغ سعر المتر متر مكعب لكل متر مكعب لخشب الزان ميخر روماني بقيمة 21000 جنيها

وسجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي بقيمة 13850 جنيها 
بينما سجل سعر المتر مكعب للخشب الروسي بقيمة 18000 جنيهاً وغير متوفر بالأسواق

بينما سجل سعر المتر مكعب لخشب الأور الأمريكي بقيمة 31600 جنيها  

وسجل سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولى بقيمة 24500 جنية نما سجل سعر المتر مكعب لخشب البلوط بقيمة 29200 جنيها 

بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب التيك بقيمة 28700 جنيها 
بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب العزيزي بقيمة 35000 جنيهاً

بينما بلغ سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولي بقيمة 12800 جنيها

بينما بلغ سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي  درجة أولي  بقيمة 13.800  جنيها 
كما تم  رصد سعر المتر مكعب لخشب أف –دي الاسباني بقيمة 2000 جنيها 
كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب الكونتر بقيمة 1000 جنيها 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار بقيمة 600 جنيها 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار مابين 800 إلي 900 جنيها 
كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار تتراوح 1000 الى 1200 جنيهاً

يرصد أسعار الأخشاب زيادة الاثاث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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