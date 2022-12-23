الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجروب الأدبى التنويرى يناقش «الشخصيات التاريخية فى الدراما».. الأحد المقبل

فيلم ناصر 56
فيلم ناصر 56

الجروب الأدبي التنويري، يناقش «الشخصيات التاريخية في الدراما التليفزيونية والسينما»، وذلك في اللقاء الذي يبث عبر تطبيق "زووم" في الثامنة من مساء الأحد المقبل، الموافق 25 ديسمبر الجاري.

يشارك في لقاء «الشخصيات التاريخية في الدراما التليفزيونية والسينما»، كل من: الكاتب حسام نصار، الروائي شريف العصفوري، المؤرخ الأدبي الناقد مصطفى بيومي، والشاعر دكتور وليد الخشاب.

وتتناول ندوة «الشخصيات التاريخية في الدراما التليفزيونية والسينما»، التعريف بماهية  التاريخ؟ وهل نشير إلي نفس المعاني عندما نتحدث عن التاريخ؟ هل يقتصر التاريخ على سير الحكام والمشاهير أم يشمل العوام ويومياتهم؟.

 قد تختلف قراءة الأحداث التاريخية مع تنوع الحقب الزمنية وقد تكون الحقيقة التاريخية غير ثابتة بالنسبة للبعض، كيف يؤثر ذلك على تناول الشخصيات التاريخية في السينما والدراما؟لدى أمة لا تقرأ، يعتبر الإنتاج الفني من أفلام ومسلسلات مصدر معرفة للتاريخ وقد يرسخ المفاهيم بشكل مطلق؟ هل يمكن إضفاء ديناميكية على العمل الفني بحيث يترك شيئًا من المرونة في ذهن المتفرج؟.

 الدراما التليفزيونية تمتد الى 30 حلقة فأكثر، وهذا الاتساع الزمني قد يعطي أفضلية على الفيلم السينمائي، فهل يوجد فارق بين المعالجة المقدمة من خلال الدراما التلفزيونية والسينما؟تكون الرقابة المتعلقة بالمحاذير الدينية والسياسية أقل حدة في السينما مقارنة بالتليفزيون فكيف يؤثر ذلك على تناول الشخصيات التاريخية في الدراما والسينما؟.

 هل يمكن أن تتعارض الضرورة الفنية مع الحقيقة التاريخية؟ هل الكشف على الحقيقة التاريخية أولوية اولى للمسلسلات التاريخية؟ وغيرها من المحاور التي تتعلق بهذه القضية الخلافية.

يشار إلى أن هناك العديد من الأعمال الفنية سواء التليفزيونية أو السينمائية، التي تناولت الشخصيات التاريخية، من بينها شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، حيث قدمت السينما حوله أكثر من عمل سينمائي أبرزها فيلم "ناصر 56"، كما قدم التليفزيون العديد من المسلسلات الدرامية حوله. 

كما تعد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم من أكثر الشخصيات التي طرحت دراميا سواء في السينما أو التليفزيون، وغيرها من الشخصيات التاريخية التي كان لها أدوار مهمة في كتابة التاريخ المصري، من بينها: الخديوي إسماعيل، قاسم أمين، ليلي مراد، نجيب الريحاني، إسماعيل ياسين، وغيرهم.

الجروب الأدبي التنويري الشخصيات التاريخية في الدراما التليفزيونية والسينما الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كوكب الشرق

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