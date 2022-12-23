عرض فيلم the out fit فى نادى سينما مكتبة مصر الجديدة العامة

يعرض في الخامسة من مساء اليوم الخميس، الفيلم الروائي الطويل “the out fit” أو “الزي”، ضمن عروض نادي سينما مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، ويعقب العرض رؤية نقدية وتحليلية حوله يقدمها ويديرها مع رواد المكتبة، الناقد السينمائي دكتور سامح توفيق.

وفيلم “the out fit"، من إنتاج العام الجاري 2022، إنتاج أمريكي، وتبلغ مدة عرض الفيلم 106 دقيقة، من إخراج جراهام مور، وبطولة كل من الفنانين: زوي دويتش، مارك رايلانس، ديلان أوبراين، جوني فلين، سيمون راسل بيل، ونيكي أموكا بيرد.

وتدور أحداث الفيلم “the out fit"، في منتصف القرن العشرين، حول “ليونارد بورلينج”، حائك ملابس رجالية، انتقل من عاصمة الضباب لندن، إلي مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث يفتتح ورشته الخاصة لحياكة البدل الرجالية.

يشتهر "ليوناردو" بين سكان مدينة شيكاغو، حتي يصل خبره إلي أثرياء المدينة، والذين يقصدونه للحصول علي لمسته السحرية التي تبرز أناقتهم. علي الجانب الآخر تتفجر الأحداث عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نري “ليوناردو”، وقد أصبح عضوا بارزا في منظمة إجرامية، ويحول متجره إلي مخبأ ومقر للعصابة التي تنطلق أعمالها الإجرامية من مخزن ورشة الخياطة وتتوالي الأحداث.

ــ ليلة صوفية مع فرقة الدراويش

في سياق متصل، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل للإنشاد الديني، والذي تحييه فرقة “الدراويش” بقيادة الفنان حسين درويش.

يبدأ الحفل بوصلة إنشادية منها "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، "مولاي"، "قصدت بابك" ، ثم الوصلة المديحية تتضمن "إيه العمل يا أحمد"، "يا رسول الله أجرنا"، "يا أم البشاير"، بمشاركة المبتهلين صلاح عبد الحميد وشيماء النوبي، وتختتم بالأنشودة الختامية الليلة الصوفية.

جدير بالذكر أن فرقة "الدراويش" يقودها حسين درويش منذ تأسيسها، وقدمت العديد من الليالي الصوفية تحت مسمى "سلسلة الليلة الصوفية" والتى نالت استحسان جمهور الموسيقى الصوفية.

ــ كسارة البندق علي المسرح الكبير

كما يحتضن المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم، أول فعاليات احتفالات الأوبرا بالعام الجديد، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، باليه “كسارة البندق” رائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى، من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسي .

باليه “كسارة” البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث ويعتمد على استخدام عناصر ابهار فنية متنوعة بالاضافة إلى بعض الخدع البصرية حيث تدور القصة حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة “كلارا” في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب “دروسليمر” كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها “فريتز” دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .