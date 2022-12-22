الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 150 طن أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بدمياط

أرز
أرز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير ٨٧ محضرًا ضد المخالفين خلال حملات المديرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء وإدارة المتابعة بفارسكور والسرو.

وتضمنت المخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن مخازن وعرض لحوم مكشوفة للبيع، وكذلك تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور تداولها لضررها البالغ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مخازن لتجميع وتخزين الأرز، حيث تم التحفظ على 150 طنًا من أرز الشعير والأرز الأبيض واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية؛ لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والتصدى لأى محاولات للاحتكار.

محافظ دمياط دمياط منال عوض أرز تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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