بروتوكول بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية لتنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمي

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمي للمستشفيات والمعاهد التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية.

وقع البروتوكول المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ممثلا عن الهيئة.

وذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والتطوير، وإيمانًا بالدور المهم الذي تقوم به الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع بتحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا للعبور إلى الجمهورية الجديدة.

وصرح المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي، وحرصًا من الحكومة على التعاون الوثيق بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية كل في مجاله، وتماشيًا مع أهداف المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة المصرية وخاصة في مجال الخدمات الصحية، والذي توليه القيادة السياسية الاهتمام البالغ، نظرًا لارتباطه الوثيق بالمواطن المصري واستثمارًا للنجاح الذي تحقق في مشروعات أخرى مثيلة.

وأفاد الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأنه تم الاتفاق على التعاون المشترك في مشروعات الميكنة والتحول الرقمي لكافة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني، وتنمية الموارد البشرية والفنية، والدعم في اختيار وإعداد الكوادر الفنية، وتوفير الدورات التدريبية للمتخصصين العاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والعمل على التوافق وسهولة تبادل البيانات لتحقيق الاستفادة القصوى من أي أنظمة مميكنة، وكذلك العمل على تأمين سرية البيانات.

وأضاف بأن البروتوكول يشتمل على قيام الهيئة بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتخطيط والتنفيذ للمشروعات البحثية باستخدام الوسائل التكنولوجيا والرقمية المختلفة في مجال الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، وكذلك الأبحاث في مجال التكنولوجيا المساعدة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك عن طريق البرامج البحثية المشتركة، وإنشاء معامل لابتكار الحلول الرقمية والتكنولوجية، وحاضنات الأعمال للتكنولوجيا المساعدة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعاهد المتخصصة التابعة للهيئة.

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