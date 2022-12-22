الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبوالدهب يمازح عبدالواحد السيد بهدف الدقيقة 45 فى «كابيتانو مصر»

محمود أبو الدهب
محمود أبو الدهب

تحدى اللاعب محمود أبوالدهب، حارس المرمى عبدالواحد السيد، خلال الحلقة الأولى من برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والمذاعة عبر فضائية ON، في تسديد هدفه السابق في مرماه، والذي أحرزه في الدقيقة 45 بإحدى المباريات، والتي أقصت الزمالك من كأس مصر على يد جولدي الصاعد.

جاء ذلك بسبب شدة عبدالواحد السيد، في التدريب مع حراس مرمى "كابيتانو مصر"، خلال فترة التدريبات.

وحاول "أبوالدهب"، إعادة التسديدة مرة أخرى، ولكن بقوة أقل فصدها عبدالواحد السيد.

وعندما تحدى كابتن شادي محمد ليلعب فأكد له أنه لا يتذكر سوى مباراة 6 واحد في الزمالك فقط. 

يذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" أجرى جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

محمود أبو الدهب عبدالواحد السيد الزمالك شادي محمد تفاصيل البرنامج حراس مرمى

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