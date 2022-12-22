الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سفير مصر في تونس على رأس حضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للرماية

الرماية
الرماية

حرص السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية في دولة تونس الشقيقة، اليوم الخميس، على حضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية الخامسة عشر للرماية التي تستضيفها تونس.

وتشارك مصر ببعثة كبيرة في البطولة الإفريقية التي تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي.

ونظمت تونس حفل افتتاح مميز للبطولة الإفريقية، بمشاركة رضا المناعي رئيس الاتحاد التونسي للرماية وحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، وبحضور كافة الوفود المشاركة في البطولة.

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وتنافس مصر بقوة على المراكز الأولى في البطولة، من خلال قائمة قوية من الرماة ضمت كلا من: محمد حمدي ومحمد مصطفى وفريدة خالد ومي مجدي وميرنا هيثم وعمرو أحمد ويوسف حسام ومجدي محمد حافظ وهالة الجوهري ويارا أحمد.

وأعرب حازم حسني، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية المصرية في البطولة حتى الآن، مؤكدًا أن المشاركة في البطولة تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك بمنافسين أقوياء وتمنحهم خبرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

الاتحاد التونس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية البطولة الأفريقية البطولات الدولية الجوهري

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