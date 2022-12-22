جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة ومحافظة الدقهلية “الترم الأول” 2023 من الأمور التي زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" وخاصة مع بداية العد التنازلي لبدء اختبارات النصف الأول للعام الدراسي الجديد 2022-2023 للشهادة الإعدادية.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

كان محافظ القاهرة، خالد عبد العال، اعتمد جدول الامتحانات الخاص بامتحانات نصف الأول من العام الدراسى 2023 للشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة والدقهلية “الترم الأول ”2023

وجاء جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسى 2022- 2023 كالآتي:

الأربعاء 18 يناير 2022:

-إجراء الامتحان الخاص بمادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

السبت 21 يناير 2022:

-إجراء امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30 مساء.

الأحد 22 يناير 2022:

-إجراء امتحان مادتي الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة التربية الفنية من 11:30 حتى الساعة 1:30 مساء.

الإثنين 23 يناير 2022:

-إجراء امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

الثلاثاء 24 يناير 2022:

-إجراء امتحان مادة الهندسة من 9 حتى 11 صباحاً.

الأربعاء 25 يناير 2022:

-إجراء امتحان مادة العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية

وكانت محافظة الدقهلية أكدت عن بدء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 202-2023 بداية من يوم السبت 21 يناير 2023 وجاء الجدول كالآتى حسب ما نشرته مدرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

السبت 21 يناير 2023:

لغة عربية وخط وإملاء من الساعة 9 حتى 11 ونصف صباحًا.

يوم الأحد 22 يناير 2023:

-لغة أجنبية.. من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- تربية دينية من الساعة 11 والربع حتى الواحدة إلا الربع ظهرًا.

يوم الإثنين 23 يناير 2023:

العلوم.. من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الثلاثاء 24 يناير 2023:

-الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-التربية الفنية من الساعة 11 والربع وحتى الواحدة والربع ظهرًا.

يوم الأربعاء 25 يناير 2023:

-الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الخميس 26 يناير 2023:

الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى 11 صباحًا - الحاسب الآلي من الساعة 11 والربع وحتى 12 والربع ظهرًا.

بينما تكون مادة المستوى الرفيع لطلاب الإعدادية مدارس اللغات فتكون يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023.

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