الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة والدقهلية الترم الأول 2023

جدول امتحان الشهادة
جدول امتحان الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة ومحافظة الدقهلية “الترم الأول” 2023 من الأمور التي زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" وخاصة مع بداية العد التنازلي لبدء اختبارات النصف الأول للعام الدراسي الجديد 2022-2023 للشهادة الإعدادية.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

كان محافظ القاهرة، خالد عبد العال، اعتمد جدول الامتحانات الخاص بامتحانات نصف الأول من العام الدراسى 2023 للشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القاهرة والدقهلية “الترم الأول ”2023

وجاء جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسى 2022- 2023 كالآتي:

الأربعاء 18 يناير 2022: 

-إجراء الامتحان الخاص بمادة  اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحاً.

-إجراء امتحان  مادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

السبت 21 يناير 2022:

-إجراء امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30 مساء.

الأحد 22 يناير 2022: 

-إجراء امتحان مادتي الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة  التربية الفنية من 11:30 حتى الساعة 1:30 مساء.

الإثنين 23 يناير 2022:

-إجراء امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

الثلاثاء 24 يناير 2022:

-إجراء امتحان مادة الهندسة من 9 حتى 11 صباحاً.

الأربعاء 25 يناير 2022: 

-إجراء امتحان  مادة العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية 

وكانت محافظة الدقهلية  أكدت عن بدء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 202-2023 بداية من يوم السبت 21 يناير 2023 وجاء الجدول كالآتى حسب ما نشرته مدرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

السبت 21 يناير 2023: 

لغة عربية وخط وإملاء من الساعة 9 حتى 11 ونصف  صباحًا.

يوم الأحد 22 يناير 2023:

-لغة أجنبية.. من الساعة 9 حتى 11  صباحًا.

- تربية دينية من الساعة 11 والربع حتى الواحدة إلا الربع ظهرًا.

يوم الإثنين 23 يناير 2023: 

العلوم.. من الساعة 9 حتى 11  صباحًا.

يوم الثلاثاء 24 يناير 2023:

-الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-التربية الفنية من الساعة 11 والربع وحتى الواحدة والربع ظهرًا.

يوم الأربعاء 25 يناير 2023: 

-الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الخميس 26 يناير 2023: 

الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى 11 صباحًا - الحاسب الآلي من الساعة 11 والربع وحتى 12 والربع ظهرًا.

بينما تكون مادة المستوى الرفيع لطلاب الإعدادية مدارس اللغات فتكون يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023.

اقرأ أيضاً

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 ورابط النماذج الاسترشادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

«كابيتانو مصر».. مشروع «المتحدة» لاكتشاف مواهب كرة القدم: «انتظروهم فى الأوليمبياد»

ضبط 160 متهمًا بحوزتهم 431 قطعة سلاح نارى خلال الـ24 ساعة الأخيرة

البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض

غدًا.. انطلاق انتخابات نادى قضاة مصر

«الدستور» تبحث عن الأسباب الكاملة لتراجع أسعار الذهب

«غدر الأقارب».. شقيقة «صحفى البحيرة» تروى كواليس مصرعه بسبب الميراث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»