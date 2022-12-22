حبس مسجلى خطر استغلوا 4 أطفال فى أعمال التسول بالنزهة

قررت جهات التحقيق بالنزهة حبس مسجلي خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، استغلوا 4 أطفال في أعمال التسول بالنزهة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجني عليهم، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.