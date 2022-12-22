قبل انطلاق أولى حلقاته الليلة.. كل شىء عن برنامج «كابيتانو مصر»

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب على قناة ON وهو البرنامج الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الشابة في مجال كرة القدم ويعد أضخم برنامج في المنطقة في هذا المجال ضمن خطة الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب في كل المجالات.

تفاصيل برنامج كابيتانو مصر

البرنامج الجديد ليس وليد اللحظة وهنا فريق كبير من المتخصصين في المجال الرياضي والإعلامي والطبي والنفسي والخبراء في كل المجالات يعملون على هذا المشروع منذ فترة طويلة وخلال الأشهر الماضية انطلق كشافو البرنامج لاكتشاف المواهب الشابة في المحافظات وتم اختيار القائمة النهائية للمشاركة في المسابقة من كل المحافظات المصرية وفقا لمعايير الكفاءة فقط والمعايير العلمية.

تبث حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذى يعرض على شاشة "ON"، يومى الخميس والجمعة 22 و23 ديسمبر فى تمام التاسعة مساء.

القائمون على البرنامج والمسابقة وقع اختيارهم على سن الناشئين من الذين وُلدوا عام 2008 وما بعده، باعتباره السن الذي سيطور الرياضة المصرية،.

تواجد فريق العمل في عدد كبير من المحافظات لإجراء الاختبارات لاختيار المتسابقين، واللاعبين المختارين وصل عددهم 410، وسيتم توزيعهم على مراكز التدريب في المحافظات في نادي سيتي كلوب، وهناك خبراء ومؤسسة رياضية على مستوى عال ستعمل على إدارة المشروعات الرياضية.

فريق عمل المشروع الرياضي يتكون من عدد كبير من النجوم على رأسهم الكابتن محمود سعد، مدير المشروع، بمشاركة عدد من نجوم الكرة منهم سيد معوض والكابتن ربيع ياسين وعبدالستار صبري ويشرف الإعلامي أحمد فايق على البرنامج.

وفي تصريح سابق له وعن مصير المواهب الفائزة في المباراة النهائية للمشروع، قال سعد: «التفكير اللي إحنا بنفكره كوزارة شباب ورياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن يبقى فيه فريق أوروبي بيلاعب منتخب مصر.. يعني منتخب المجموعة الأولى والتانية من الكابيتانو هيلاعبوا بعض وتتعاد تقسيمة الناشئين قبل مباراة الفريق الأوروبي في 15 مارس 2023".