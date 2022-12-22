الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022

الاستعلام عن تأشيرة
الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022

ننشر لكم رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022، حيث يبحث الكثيرين عن طريقة ورابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022 وهو ما اتاحته وزارة الخارجية السعودية بمعرفة وضع التأشيرات التي تقدموا بها سابقاً أونلاين عبر منصة التأشيرات التابعة لها إلكترونياً، وهي منصة إنجاز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022

في هذا التقرير نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022 من خلال منصة إنجاز وشروط استخراج تأشيرة للسعودية.

من خلال منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية يتم الدخول إليها من هذا الرابط التالي: 
https://visa.mofa.gov.sa/

حيث يتيح لجميع الفئات بداية من الزوار والزوار المقيمين والمواطنين وجهات الأعمال، الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات 

في البداية يتم الدخول على الرابط السابق ذكره 
ويتم إدخال طلب الدعوة ورقم الدعوة ورقم السجل في الخانات المطلوبة.
ثم إدخال رمز الصورة المذكورة أمامك.
والضغط على كلمة استعلام.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج وعودة عبر منصة «مقيم»

 

شروط استخراج تأشيرة سفر للسعودية 2023

ووضعت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط من الراغبين في زيارة المملكة حتى يمكنهم استخراج تأشيرة للسفر.

1- امتلاك جواز سفر صالح لمدة 6 شهور على الأقل قبل دخول أراضي المملكة.

2- تقديم صور لجميع أوراق جواز السفر للحصول على التأشيرات والأختام والزيارات السابقة للدول الأخرى.

3- يكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.

4- تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.

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الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022

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رئيس التحرير

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