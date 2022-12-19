الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022.. من الكلمات التي تصدرت معدلات البحث عبر محركات «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث عنها الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرات في المملكة العربية السعودية، سواء من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة والراغبين في الحصول على التأشيرات بأنواعها المختلفة.

وتعد هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمتعاملين مع وزارة الخارجية بشكل إلكتروني من أجل تسهيل حصولهم على تلك الخدمات.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022

يستطيع أي فرد أن يحصل على أي معلومة خاصة بالتأشيرة من خلال جواز السفر.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز يتم بسهولة وفي وقت قصير جداً، وذلك بسبب التطور التكنولوجي الموجود حالياً.

توفر العديد من الدول خاصية الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز عن طريق المواقع الإلكترونية، تلك الخدمة يتم تقديمها والإشراف عليها بواسطة وزارة الخارجية.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022

ولكي يتم الاستعلام بيسر وسهولة يجب على المستعلم أن يكون لديه رقم جواز السفر الخاص به، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات من هنـــا.

اختيار "استعلام عن تأشيرة برقم الطلب".

إدخال رقم طلب التأشيرة.

كتابة رقم جواز السفر.

إدخال رمز التحقق.

النقر على استعلام.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة من خلال رقم الجواز 2023

يجب على أي فرد يرغب في الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز أن يقوم باتباع مجموعة من الخطوات بشكل دقيق جدًا، وتلك الخطوات كالتالي:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الخارجية من هنـــا .

. نحدد صفحة (تأشيرات إنجاز) ونقوم بفتحها.

بعد ذلك نضغط على المربع الذي يحتوي على كلمة إدخال.

ندخل الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانات الفارغة، وبعد ذلك نتأكد من عدم وجود أي خطأ في الأرقام.

بعد ذلك نكتب الرقم المدون على جواز السفر في المكان المحدد داخل صفحة الموقع.

نكتب في إحدى الخانات الرمز المائي بدقة شديدة.

آخر خطوة نضغط على المربع المكتوب به كلمة (الاستعلام).

سوف تظهر كل المعلومات الخاصة بالتأشيرة.