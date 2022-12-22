«الزراعة» تختتم ورشة عمل حول الأمراض التنفسية في العجول الرضيعة وكيفية الوقاية منها

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، ورشة العمل الخاصة برعاية العجول الرضيعة، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث، الدكتور مصطفى سعيد فاضل - مدير المعهد، وقد حضر 37 طبيب بيطري من شباب الخريجين والعاملين بالهيئة والقطاع الخاص وكذلك من الأردن الشقيق، وقد استمرت ورشة العمل لمدة يومين متتاليين حيث تم التدريب على دراسة أسباب الأمراض التنفسية التي تصيب العجول الرضيعة وكيفية تشخيصها وعلاجها

كما اشتملت ورشة العمل التدريب العملي على كيفية تشخيص امراض العجول المختلفة عن طريق الفحص الإكلينيكي والتشخيص المعملي وكذلك عن طريق تشريح العجول النافقة للتأكد من دقة التشخيص، ومن ثم إعطاء العلاج المناسب الذي يضمن سرعة الاستجابة.

وقد أوصت ورشة العمل على مدى أهمية تحصين الأبقار والجاموس قبل الولادة وذلك لضمان وصول جودة السرسوب وضمان وجود أجسام مناعية بكميات مناسبة لوقاية العجول من الأمراض المختلفة سواءً الأمراض التنفسية أو المعوية.

كما أوصت ورشة العمل بضرورة إعطاء العجول الرضيعة كمية كافية من السرسوب خلال النصف ساعة الأولى بعد الولادة، وكذلك الحفاظ على نظافة الرضاعة الصحية وضرورة وجود العجول في أماكن جيدة التهوية وعدم تعرض العجول لتيارات الهواء المباشر في الشتاء أو أشعة الشمس المباشرة في الصيف.

كذلك تضمنت ورشة العمل التركيز على الطرق الدقيقة والسريعة لتشخيص الأمراض المختلفة في العجول خاصة أمراض الجهاز التنفسي والتي يترتب على عدم تشخيصها وعلاجها خسائر في العجول تؤدي إلى نفوق نسبة تتعدى 35%.

وقد أثنى المتدربين على المستوى العلمي والفني للمحاضرين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية وكذلك التدريب العملي بالمعامل والمزرعة التجريبية الخاصة بالمعهد.