كيفية الإبلاغ عن الرسائل والمحادثات المسيئة على «Instagram»

توفر منصة مشاركة الصور المملوكة لـ"ميتا إنستجرام" للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو للدردشة مع أشخاص آخرين من خلال الرسائل المباشرة أو الرسائل المباشرة.

مع الاستخدام المتزايد للإنترنت، يقوم الأشخاص بتخزين المزيد من منصات الوسائط الاجتماعية للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، ومع ذلك قد تكون هناك أوقات قد يؤدي فيها إلى بعض الاستخدام غير الضروري لتطبيقات الوسائط الاجتماعية.

تأتي مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook وInstagram وYouTube مزودة بميزات مدمجة لمساعدة المستخدمين على تقليل وقت الشاشة اليومي على تطبيقاتهم.

قد تكون هناك أوقات تتلقى فيها رسالة غير لائقة، حيث يمكن وضع علامة على هذه الرسائل أو المحادثات بأنها غير ملائمة، وفقًا لما ذكره موقع "gadgets now".

كيفية الإبلاغ عن رسالة مسيئة

في البداية افتح تطبيق Instagram على هاتفك الذكي، ثم انتقل إلى قسم الرسائل المباشرة وافتح المحادثة التي تريد الإبلاغ عن رسالة منها.

اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الإبلاغ عنها، ثم حدد خيار المزيد من القائمة المنبثقة، ثم اضغط على زر الإبلاغ، حيث يمكن للمستخدمين تحديد سبب للإبلاغ عن الرسالة.

يمكنهم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة، ثم النقر فوق الزر "إرسال تقرير"، حيث تمنحك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة Instagram خيار الإبلاغ عن محادثة كاملة تعتقد أنها مسيئة مع شخص آخر، فمن المهم ملاحظة أن الدردشات الجماعية لا تدعمها هذه الميزة.

سيراجع Instagram ما يصل إلى 30 من أحدث الرسائل المرسلة في المحادثة بعد إرسال التقرير، بالإضافة إلى ذلك، ما لم تكن تبلغ عن انتهاك للملكية الفكرية، فإن تقريرك مجهول الهوية، لن يعرف الحساب الذي أبلغت عنه من قدم الشكوى.

مؤخرًا، وسعت منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta ميزة حالة الحساب، وقالت إنه يجب على المستخدمين فهم سياساتها وأن يكونوا قادرين على تحديد ما إذا كان شيء ما قد نشروه أو أدرجوه في ملفهم الشخصي قد يؤثر على وصولهم إلى غير المتابعين.