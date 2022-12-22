مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة بالطريق الصحراوي في البحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، فيما لقي طفل آخر مصرعه جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل انقلاب بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 80 اتجاه الإسكندرية، ونُقِلَ المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، فيما نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ومصرع آخر جميعهم من أسرة واحدة، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة كل من: (عادل.م.م) - ١٢ سنة - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، (بسملة.م.م) - 5 سنوات - مصابة باشتباه نزيف بالبطن، (نجوى.إ.ع) - 33 سنة - مصابة بكدمات متفرقة من الجسم، فيما توفي (صبحى.م.م) - 17 سنة - ونُقِلَت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.