تأجيل محاكمة 4 اعتدوا على سيدة وهتكوا عرض آخر بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة 4 متهمين اعتدوا على سيدة وهتكوا عرض آخر بشبرا الخيمة لجلسة 14 يناير للمرافعة.

كان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين ، "وحيد.ا.س" 47 سنة عامل، "محمد. ع. ع" 44 سنة عامل، "محمد. س. ي" 26 سنة، جزار، "صابر. ع. ع" 38 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 4796 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا الخيمة المقيدة برقم 716 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

بدأت الواقعة في غصون شهر ديسمبر 2021، بقيام المتهمين بمواقعة المجنى عليها "صابرين. ر. ع" بغير رضاها وكان ذلك تحت تهديد أدوات "مطواة، كاتر"، وذلك بالدخول إلى مسكنها وأشهروا تلك الأسلحة في وجهها مهددين إياها بالإيذاء، وقاموا بتصورها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما هتكوا عرض المجنى عليه "تامر. أ. ع" بالقوة والتهديد مستخدمين أدوات "كاتر، مطواة" وقاموا بتصويره عارياً مستخدماً هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرقوا المنقولات المبينة للمجني عليه "تامر. أ. ع"، كرها عنه بأن أشهر المتهمين الثاني والرابع بوجه أدوات المار ذكرها بالوصف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة.

فيما هددوا المجنى عليهما بإفشاء أمور تحصلوا عليها عن طريق النقاط مقطع مرئي لمواقعه المجنى عليها وهتك عرض المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.