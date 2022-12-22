الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الزراعة»: إنتاج 2.3 مليون طن سكر سنويًا لتغطية احتياجات المواطنين

سكر
سكر

قال الدكتور أيمن حسين، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن إنتاج السكر في مصر يعتمد على محصولين رئيسيين هما قصب السكر وبنجر السكر، مشيرًا إلى إنتاج مصر من السكر تجاوز 2 مليون و300 طن.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «DMC» الخميس، أن إنتاج السكر يسد احتياجات الدولة من هذا المحصول والتي تقدر بحوالي 3 ملايين و200 ألف طن من السكر في العام.

وأكد مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على تغطية الاحتياجات من السكر لأنه يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التطوير في إنتاج السكر يتضمن إنتاج الأصناف الجديدة واستخراج أصناف جديدة من قصب السكر، موضحًا أنه تم استخراج أصناف جديدة بينهم 2 جدد وثالث يتم تسجيله حاليًا.

وتابع أن تأثير التغيرات المناخية على محصول قصب السكر ليس كبيرًا؛ لأنه من المحاصيل الاستوائية في الأساس، متابعًا: «التغيرات المناخية قد تؤثر بالإيجاب، لأن ارتفاع درجات الحرارة يزيد إنتاجية المحصول».

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