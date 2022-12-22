استمرار كسح مياه الأمطار بشوارع كفر الشيخ.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت مدن سيدي سالم وبرج البرلس ومصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، من هطول أمطار بين متوسطة لغزيرة، لرفع المياه، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات، وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة، كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة، ومن الطريق الدولي، كما تابع أعمال النظافة، ورفع كفاءة صفايات الأمطار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.