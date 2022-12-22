الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات والإنشاءات الجديدة بكلية الآداب

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اليوم الخميس الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في استقبالهما أيضا الدكتور وائل البرعي  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للكلية.

IMG-20221222-WA0208

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، و الدكتور محمد عطيه البيومي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير أعمال الامتحانات بكلية الآداب دور يناير الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأشادوا بحسن سير العملية الامتحانية والتزام جميع الطلاب و الملاحظين والمراقببن بضوابط وقواعد الامتحانات.

كما تفقدا أعمال الإنشاءات الجديدة بالكلية وكذلك تطوير قاعة اجتماعات مجلس الكلية والمبني الجديد بالكلية، وأعربا عن تقديرهما للجهد المبذول من جانب إدارة الكلية في متابعة أعمال الإنشاءات. 

IMG-20221222-WA0209

كما عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اجتماعاً بمسئولي مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية، والنقيب محمود مصطفي الكلية الفنية، وعدد من المواطنين بمدينة أجا لمناقشة آلية تنفيذ مقترح الإسكان المستدام منخفض التكاليف الموفر للطاقه بمفاهيم مدن الجيل الخامس بمدينة أجا.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، العميد دكتور محمد فهمي مدير مركز التميز البحثي لحوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة ، والمهندسة فريدة عبدالله  مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة، والمهندسة مها صبري وكيل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

IMG-20221222-WA0210

وأشار "المحافظ" إلى أنه في حالة تطبيق هذا المقترح ستكون مدينة أجا أول مدينة علي مستوي الجمهورية يتم تنفيذ بها مشروع اسكان بمفاهيم مدن الجيل الخامس.

وأكد "مختار" أن مدينة أجا ستصبح نموذج يحتذي به في كافة المدن المصرية وسيتم تطبيق هذا المشروع علي كافة المدن والقري في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من تطبيق الحوكمة العمرانية هو تطبيق تصميمات مدن الجيل الخامس ومبادئها ووضع كود موحد للإنشاءات العمرانية الجديدة من حيث (التصميمات والتشطيبات واماكن الخدمات والطرق والمحاور) في مدينة اجا كأول مدينة علي مستوى الجمهورية.

الخميس جامعة المنصورة رئيس الجامعة عميد الكلية المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

رئيسة تنزانيا تشكر الرئيس السيسى لتعاونه فى مشروع سد جوليوس نيريرى

خبير تربوي يعلق على قرارات وزير التعليم بشأن عودة نظام البوكليت

«المشاط» تبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

شاهد عيان على مقتل «محامي كرداسة»: «المتهم قالّي لو مجبش ملفات القضايا بتاعتي هقتله»

التصديرى للصناعات الهندسية يوقع بروتوكول تعاون مع TUV Austria لتسهيل النفاذ للسوق السعودية

حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته وشقيقها بكرداسة 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»