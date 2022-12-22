رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات والإنشاءات الجديدة بكلية الآداب

استقبل اليوم الخميس الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في استقبالهما أيضا الدكتور وائل البرعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للكلية.

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، و الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير أعمال الامتحانات بكلية الآداب دور يناير الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأشادوا بحسن سير العملية الامتحانية والتزام جميع الطلاب و الملاحظين والمراقببن بضوابط وقواعد الامتحانات.

كما تفقدا أعمال الإنشاءات الجديدة بالكلية وكذلك تطوير قاعة اجتماعات مجلس الكلية والمبني الجديد بالكلية، وأعربا عن تقديرهما للجهد المبذول من جانب إدارة الكلية في متابعة أعمال الإنشاءات.

كما عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اجتماعاً بمسئولي مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية، والنقيب محمود مصطفي الكلية الفنية، وعدد من المواطنين بمدينة أجا لمناقشة آلية تنفيذ مقترح الإسكان المستدام منخفض التكاليف الموفر للطاقه بمفاهيم مدن الجيل الخامس بمدينة أجا.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، العميد دكتور محمد فهمي مدير مركز التميز البحثي لحوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة ، والمهندسة فريدة عبدالله مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة، والمهندسة مها صبري وكيل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار "المحافظ" إلى أنه في حالة تطبيق هذا المقترح ستكون مدينة أجا أول مدينة علي مستوي الجمهورية يتم تنفيذ بها مشروع اسكان بمفاهيم مدن الجيل الخامس.

وأكد "مختار" أن مدينة أجا ستصبح نموذج يحتذي به في كافة المدن المصرية وسيتم تطبيق هذا المشروع علي كافة المدن والقري في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من تطبيق الحوكمة العمرانية هو تطبيق تصميمات مدن الجيل الخامس ومبادئها ووضع كود موحد للإنشاءات العمرانية الجديدة من حيث (التصميمات والتشطيبات واماكن الخدمات والطرق والمحاور) في مدينة اجا كأول مدينة علي مستوى الجمهورية.