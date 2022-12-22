ضبط كميات من السلع الغذائية داخل مخزن غير مرخص بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين، شنت حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن بمركز قنا ، للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، والإعلان عن أسعار السلع، ومدى صلاحية السلع سواء المعروضة أو الموجودة بالمخازن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة توافر السلع فى الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحتكرين.

وأضاف الداودي أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية داخل أحد المخازن غير المرخصة، وغير مُعلن عنه بمركز قنا، شملت 297 كرتونة خل متنوعة بإجمالى 3564 زجاجة زنة 900 جرام، و35 كرتونة عصير بإجمالى 420 علبة عصير، وعدد 20 جركن زيت طعام زنة 16 كجم لكل جركن ، مخالفا بذلك القرار الوزارى رقم 164 لسنة 1992، لعدم الإعلان عن المخزن لحجب السلع عن البيع وكذلك مجهولة المصدر وبدون فواتير ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن جهته، قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم أخذ عينة من جميع المضبوطات بمعرفة مفتش الأغذية لإرسالها إلى المعمل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمى من عدمه، مؤكدا أن المديرية سوف تستمر فى شن حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لإخفاء السلع، والتأكيد على مصادرة السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين وطرحها للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.