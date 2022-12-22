الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 258 طن سلع احتكرها التجار

ارشيفية
ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 806 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 911 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 258 طنا.

وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 629 طنا.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 24 طنا.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 983 قضية من بينها 180 قضية "خبز ناقص الوزن" و153 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

وفى مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 398 طنا.

الداخلية سلع وزارة الداخلية السلع الاستراتيجية حجب السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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