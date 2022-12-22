الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تصدر التشكيل الجديد لشركة السكر للصناعات التكاملية والتحويلية

السكر للصناعات التكاملية
السكر للصناعات التكاملية

أصدر اللواء أحمد حسنين، ‏رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرارا بتشكيل مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وتنفرد "الدستور" بنشر تشكيل مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والذي جاء كالتالي:
١- اللواء عصام البديوي العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي.
٢-  الدكتور إبراهيم دردير العضو المنتدب للصناعات التحويلية. 
٣- الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب لمصانع السكر بالوجه القبلى والتكرير بالحوامدية  
٤- المحاسب حمدي جبه العضو المنتدب المالي. 
٥-  كريم جمعة عضو مجلس الإدارة. 
٦-خضر سعيد خالد عضو مجلس الإدارة وممثل العاملين 

الأسعار الجديدة أسعار السكر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السكر والصناعات التكاملية السكر للصناعات التكاملية الشركة القابضة للصناعات الغذائية حماية المستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

وائل لطفى يسأل عن جاهزية قناة السويس للمشروعات المنافسة.. و«ربيع» يرد

الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول

أسامة ربيع: «الصندوق» لن يؤثر على عوائد الدولة من قناة السويس

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد دون إصابات

الداخلية تسقط شابًا يستعرض بسيارة فاتحًا أبوابها أثناء السير (فيديو)

إصابة شخص سقط من علو داخل كومباوند بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»