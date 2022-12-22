«التموين» تصدر التشكيل الجديد لشركة السكر للصناعات التكاملية والتحويلية
أصدر اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرارا بتشكيل مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وتنفرد "الدستور" بنشر تشكيل مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والذي جاء كالتالي:
١- اللواء عصام البديوي العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي.
٢- الدكتور إبراهيم دردير العضو المنتدب للصناعات التحويلية.
٣- الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب لمصانع السكر بالوجه القبلى والتكرير بالحوامدية
٤- المحاسب حمدي جبه العضو المنتدب المالي.
٥- كريم جمعة عضو مجلس الإدارة.
٦-خضر سعيد خالد عضو مجلس الإدارة وممثل العاملين