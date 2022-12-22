الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يفتتح ورشة لغة الإشارة المتخصصة في الطب والتمريض

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة عمل لغة الإشارة المتخصصة في الطب والتمريض، والتي استهدفت كلاً من الأطباء وهيئة التمريض وطلاب كليتي الطب والتمريض، ومعهد التمريض، والتي ينظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جابر، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم، نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن هذه الورشة تنظم لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، بهدف توفير أوجه الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، وتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكدًا أهمية التدريب الجيد للفرق الطبية نظرًا لما تمثله من دور مهم في التشخيص الجيد للمرض، والإلمام بالمتطلبات الصحية لتلك الحالات، مشيدًا بجهود مركز نور البصيرة لخدمة الطلاب ذوى الإعاقات المختلفة بالجامعة.

وأكد الدكتور خالد عمران، أهمية تلك الورشة للأطباء وهيئة التمريض لتمكنهم من التواصل مع المرضي ذو الاعاقة بنجاح، حيث أن عدم الإدراك بـ لغة الإشارة؛ قد يتسبب في بعض الأحيان في آثار سلبية ونفسية سيئة لتلك الحالات إذا تم فهمها بالخطأ، بدلًا من إدخال السرور عليهم.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع، أن الورشة تضمنت العديد من الموضوعات ومنها التعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية التواصل الفعّال معهم، وتعليم الحروف الأبجدية، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على عدد من الجمل المستخدمة في عملية التقديم والتعارف، والألوان وأيام الأسبوع والأعداد.

وأضافت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، أن رئيس الجامعة سوف يكرم المتدربين الذين سيحصدوا المراكز الثلاثة الأولى في الاختبار الذي سوف يتم إجراءه للمشاركين بالورشة عقب الانتهاء منها، وذلك تشجيعًا ودعمًا لتفوقهم.

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وائل لطفي

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