ريهانا وسويفت وجاجا تتنافسان على الأفضل في حفل الأوسكار 95

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، قائمة ترشيحاتها القصيرة لأفضل الأعمال السينمائية التي صدرت خلال عام 2023.

واختيرت 3 من أكبر نجمات الموسيقى خلال الفترة الحالية -ريهانا وتايلور سويفت وليدي غاغا- في القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن أغنية Lift Me Up من Black Panther: Wakanda Foreverو Carolina" من Where the Crawdads Sing، و"Hold My Hand" من Top Gun: Maverick، ​​على التوالي.

وتم ترشيح النجمات الثلاثة لجوائز Golden Globes وCritics Choice في نفس الفئة لنفس الأغاني، وستكون هذه أول ترشيحات أوسكار لـRihanna وSwift والرابعة لجاجا، التي رشحت سابقًا في هذه الفئة عن فيلم "Til It Happens to You" من The Hunting Ground (2015) و"Shallow" من A Star Is Born (2018) الذي فاز بالجائزة كما تم ترشيحها لأفضل ممثلة عن الفيلم الأخير.

وكان قد اختير مقدم البرامج جيمي كيميل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٣ في نسخته الـ٩٥ المقرر إقامته في مارس المقبل.

وسيقدم جيمي كيميل حفل الأوسكار للمرة الثالثة في تاريخه على مسرح دولبي بلوس أنجلوس، بعدما قدم نسخ عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ثم توقف اختيار مقدم لأهم حدث فني عالمي خلال الفترة الماضية.