«غراب» و«سرور» و«عتابي» أعضاء بمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين عبد الله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضوًا بمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية عن المدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية (٢٠١٩ - ٢٠٢٣).

وأصدر الوزير قبل أيام قراره رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين صابر الصباحي سرور عضوًا بمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية عن المدة المتبقية من عمر مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الحالية، وذلك تطبيقًا لمواد قانون الغرف التجارية رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ المنظمة لاستكمال مجالس إدارات الغرف حال خلو أحد مقاعدها.

وفي السياق ذاته، أصدر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرارًا بتعيين أحمد محمود عتابي عضو شعبة المصدرين بالغرفة عضوًا منتسبًا بمجلس إدارة الغرفة عن المدة المتبقية من عمر المجلس.

ومن جهته، أكد النائب عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن استقرار مجلس إدارة الغرفة هو أكبر ضمانة لقيام الغرفة بدورها في خدمة منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات على أكمل وجه، موجهًا الشكر للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على جهوده الداعمة لمنظمات الأعمال الممثلة للقطاع الخاص الشريك الرئيسي للدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن استقرار مجلس إدارة الغرفة هو أكبر ضمانة لقيام الغرفة بدورها في خدمة منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات على أكمل وجه، موجهًا الشكر للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على جهوده الداعمة لمنظمات الأعمال الممثلة للقطاع الخاص الشريك الرئيسي للدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهته، أكد النائب عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن استقرار مجلس إدارة الغرفة هو أكبر ضمانة لقيام الغرفة بدورها في خدمة منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات على أكمل وجه، موجهًا الشكر للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على جهوده الداعمة لمنظمات الأعمال الممثلة للقطاع الخاص الشريك الرئيسي للدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة.