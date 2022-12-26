الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تقوم بإيصال مشاعرك للأخرين؟

أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة

تتأثر عافيتك العقلية بعلاقاتك الشخصية، ولهذا السبب من المهم التواصل بدفء وصراحة، لكن إيصال المشاعر مهارة تتطلب ممارسة وصقل.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة، هناك العديد من الأسس الجوهرية التي تساهم في بناء اللبنات لعلاقة صحية، من بينها إدارة الصراع وإيصال المشاعر بشكل فعال.


كيف تنقل مشاعرك في العلاقة
حتى العلاقات الأكثر صحة تأتي مع تقلباتها، ولحظات من سوء الفهم والضغوط التي تؤثر على القدرة على التواصل بدفء ولطف.

تشمل أساليب الاتصال التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نبرة الاتصال: الاتهام، والمقاطعة باستمرار، واتباع التفكير العاطفي، والمماطلة.

بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة.. كيف تساعد صديقك مريض؟

عندما نقع في دائرة سوء التواصل وسوء الفهم، فإننا نفقد فرصة التواصل مع شركائنا والتعرف عليهم بعمق، إذا كنت تكافح من أجل التحدث عن مشاعرك، فمن المفيد أن تضع الكلمات أولاً على الشعور الذي ينتابك.

من العناصر الأساسية في توصيل مشاعرك بشكل فعال التعرف على المساحة العاطفية التي تتواجد فيها، هل أنت وسط محفز؟، يمكنك أن ترغب في إخراج كل ما يدور في ذهنك من صدرك.


تساهم نبرة صوتنا في صحة العلاقة، يمكنك أن تكون لطيفًا وصارمًا وحازمًا وفضوليًا، قد يبدو أخذ مساحة على النحو التالي: الانتظار بضع ساعات قبل الاقتراب من موضوع ساخن، أو معالجة المحادثة مع الأصدقاء الموثوق بهم لمساعدتك في الحصول على منظور للموقف، أو كتابة مشاعرك وأفكارك.

أثناء قيامنا بالتعامل مع أنفسنا والآخرين يساعدنا ذلك في ضبط النقاط التي نرغب في تجاوزها ويساعدنا في تحديد الغرض من المحادثة.

عندما تكون مستعدًا للتواصل حدد شيئين: ما هو هدفي من مشاركة هذه المعلومات وما الذي أرغب في الخروج به من المحادثة؟ كن واضحًا ومباشرًا في تحديد هدفك حتى تستمر المحادثة في مسارها على سبيل المثال: "أنا أشارك هذا لأنني أريدك أن تعرف كيف أشعر".


انتبه إلى كلامك، كلماتنا قوية يمكن أن تغير مسار ونبرة المحادثة، إذا أمكن استخدم "عبارات أنا"، فهذا يغير التركيز على ما تشعر به وما تفكر فيه، مقابل معتقداتك عن الشخص الذي تتحدث إليه، هذا يمكن أن يقلل من الدفاعية في المحادثة.

بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تكتشف الشخص الكذَّاب؟

مبادرة المتحدة أخلاقنا الجميلة علاقة مشاعر هدف الاتصال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

جثة فى شنطة العربية..3 متهمين يقتلون سائق سيارة بالطريق الإقليمى

بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح مصنعى إنتاج الغازات ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

«حدث ليلا»| كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة.. والقبض على دجال

تراجع طفيف في أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 26 ديسمبر

32 قتيلا وعشرات الآلاف من الأمريكيين بلا كهرباء في عيد الميلاد بسبب العاصفة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا