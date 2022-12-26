بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تقوم بإيصال مشاعرك للأخرين؟

تتأثر عافيتك العقلية بعلاقاتك الشخصية، ولهذا السبب من المهم التواصل بدفء وصراحة، لكن إيصال المشاعر مهارة تتطلب ممارسة وصقل.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة، هناك العديد من الأسس الجوهرية التي تساهم في بناء اللبنات لعلاقة صحية، من بينها إدارة الصراع وإيصال المشاعر بشكل فعال.



كيف تنقل مشاعرك في العلاقة

حتى العلاقات الأكثر صحة تأتي مع تقلباتها، ولحظات من سوء الفهم والضغوط التي تؤثر على القدرة على التواصل بدفء ولطف.

تشمل أساليب الاتصال التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نبرة الاتصال: الاتهام، والمقاطعة باستمرار، واتباع التفكير العاطفي، والمماطلة.

عندما نقع في دائرة سوء التواصل وسوء الفهم، فإننا نفقد فرصة التواصل مع شركائنا والتعرف عليهم بعمق، إذا كنت تكافح من أجل التحدث عن مشاعرك، فمن المفيد أن تضع الكلمات أولاً على الشعور الذي ينتابك.

من العناصر الأساسية في توصيل مشاعرك بشكل فعال التعرف على المساحة العاطفية التي تتواجد فيها، هل أنت وسط محفز؟، يمكنك أن ترغب في إخراج كل ما يدور في ذهنك من صدرك.



تساهم نبرة صوتنا في صحة العلاقة، يمكنك أن تكون لطيفًا وصارمًا وحازمًا وفضوليًا، قد يبدو أخذ مساحة على النحو التالي: الانتظار بضع ساعات قبل الاقتراب من موضوع ساخن، أو معالجة المحادثة مع الأصدقاء الموثوق بهم لمساعدتك في الحصول على منظور للموقف، أو كتابة مشاعرك وأفكارك.

أثناء قيامنا بالتعامل مع أنفسنا والآخرين يساعدنا ذلك في ضبط النقاط التي نرغب في تجاوزها ويساعدنا في تحديد الغرض من المحادثة.

عندما تكون مستعدًا للتواصل حدد شيئين: ما هو هدفي من مشاركة هذه المعلومات وما الذي أرغب في الخروج به من المحادثة؟ كن واضحًا ومباشرًا في تحديد هدفك حتى تستمر المحادثة في مسارها على سبيل المثال: "أنا أشارك هذا لأنني أريدك أن تعرف كيف أشعر".



انتبه إلى كلامك، كلماتنا قوية يمكن أن تغير مسار ونبرة المحادثة، إذا أمكن استخدم "عبارات أنا"، فهذا يغير التركيز على ما تشعر به وما تفكر فيه، مقابل معتقداتك عن الشخص الذي تتحدث إليه، هذا يمكن أن يقلل من الدفاعية في المحادثة.