الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على البحر الأحمر

أمطار
أمطار

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة بعدد من المدن، فيما شهدت مدن جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة.

فيما شهد ميناء سفاجا البحري حركة عمل طبيعية بالتزامن تكاثف السحب في سماء المدينة، حيث تداول الميناء 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 720 شاحنة و43 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 303 شاحنات و19 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 417 شاحنة و24 سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا، اليوم، السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدوناكسبريس، كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 271 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكبًا بموانئها.

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