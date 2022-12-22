الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصور الثقافة» تختتم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر بالفرح الصعيدى

جانب من الحضور
جانب من الحضور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهرجان القومي للتحطيب فى دورته الثانية عشرة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وشهده د. محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، د. هانى أبوالحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأقيم من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان، فى الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجارى بساحة أبوالحجاج بالأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وذلك وسط حشد جماهيرى غفير ضم أهالى مدينة الأقصر وروادها من السائحين، بجانب كوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

- سامر التحطيب

بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى شارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر"، الذين قدموا فنون لعبة التحطيب، معبرين من خلال مفرداتها عن كيفية توارثها عبر الأجيال، والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح.

- الفرح الصعيدي

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فرق الفنون الشعبية لمحافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، الشرقية، أثناء تقديم رقصاتهم الفنية بعرض الفرح الصعيدي، الذي جاء بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مقدمين من خلاله مزيجًا للرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب وبمشاركة لاعبي التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.

جاءت الفعاليات بحضور د. صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، و د. حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، وأ. د ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان الأسبق، الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، نبيل نعيم مدير عام المهرجانات، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، أنور جمال مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

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المهرجان القومي للتحطيب المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الثانية عشرة قصور الثقافة الفرح الصعيدى

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وائل لطفي

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