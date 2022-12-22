قروض من «التنمية المحلية» لتنفيذ مشروعات بدمياط.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن منح قروض ممولة من صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات تنموية بمحافظة دمياط بنسبة فائدة ٦٪ .

وأضافت "عوض"، في تصريحات لها اليوم الخميس، أنه في مجال المشروعات المنزلية، وهي عبارة عن بقالة منزلية و بيع أدوات مدرسية و بيع خضروات وفاكهة وبيع أعلاف تبلغ قيمة القرض ٥ إلى ١٠ آلاف جنيه، والمستندات المطلوبة ضامن واحد و سند اذني وبطاقة رقم قومي

أما عن المشروع تربية أغنام، تبلغ قيمة القرض ٧ :١٥ ألف جنيه، والمستندات المطلوبة ضامن واحد وعقد كفالة و2 سند إذني وإقرار تأمين على الماشية + بطاقه رقم قومي.

ومشروع تسمين مواشي ،تبلغ قيمة القرض ١٥ : ٢٥ ألف جنيه، والمستندات المطلوبه 2 ضامن و2 عقد كفالة و 2سند اذني وإقرار تأمين علي الماشية وبطاقة رقم قومي، أما مشروع الجاموس الحلاب، تبلغ قيمة القرض ١٥ : ٣٠ ألف جنيه، والمستندات المطلوبة 2 ضامن و2 عقد كفالة و2 سند إذني وبطاقة الرقم القومي.

والمشروعات المرخصة تبلغ قيمة القرض ١٥ :٣٠ ألف جنيه، والمستندات المطلوبة 2 ضامن و2 سند إذني و عرض سعر و عقد كفالة و بطاقة الرقم القومي، ومشروعات الآلات والمعدات والتروسيكل طبقاً لعرض السعر المقدم ،والمستندات المطلوبة 2 ضامن و2 سند إذني و2 عقد كفالة تضامنية وعرض سعر وبطاقة الرقم القومي.

وتتمثل الشروط العامة اللازمة للحصول على القرض الممولة من صندوق التنمية المحلية، في: ألا يقل سن المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً، وتقديم الطلب للوحدة المحلية التابع لها إدارة بناء القرية، وأن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة، وسريان بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن.