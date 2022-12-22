الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصادرة 41 طن أرز شعير جمعها تجار بمراكز الغربية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 41 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة، بدون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية غير المرخصة، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكري السلع الأساسية.
وضبطت الحملة 41 طن أرز شعير جمعها عدد من التجار بدون تصريح، وحرزت المضبوطات، وحررت المحاضر للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصادرة الإخوان أرز شعير جمعها التجار بمراكز محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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