«الدستور» تتابع مبادرة «ارتقاء» للنهوض باللغة العربية فى مدارس بنى سويف

شهدت محافظة بني سويف إطلاق مبادرة "ارتقاء" للنهوض باللغة العربية، داخل مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية السبع والتي يتم تنفيذها بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وتتضمن إجراء اختبار تقييمي لتلاميذ الصفوف من الرابع للسادس وتحليل النتائج ووضع الخطة العلاجية لتحسين نواتج تعلم التلاميذ في مهارتي القراءة والكتابة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي خصصته الأمم المتحدة في الـ 18 من ديسمبر سنويًا "بعد إدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغة العمل داخل الأمم المتحدة".

وتابعت "الدستور" المبادرة من داخل مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده والتي تنفذها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل الارتقاء والنهوض بمستوى اللغة العربية بين براعم المرحلة الابتدائية، وتعمل المبادرة على تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال والبراعم، وتشمل المبادرة 3 برامج رئيسة، برنامج "اكتب"، ويستهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية، وما يصاحبها من أنشطة ومسابقات رياضية وفنية ومسرحية، بجانب برنامج "فرسان التهجي" لتنمية روح المنافسة بين البراعم في إتقان مهارات التهجي في اللغة العربية من خلال تنفيذ أنشطة ومسابقات على مستوى المدارس وتدريب الطلاب على بنوك الكلمات التهجي بالفصول الدراسية، إضافة إلى برنامج "الطالب المثقف" لإعداد جيل قادر على المنافسة في مسابقات تحدي القراءة الدولية لكل المراحل.

- المبادرة تستهدف تأسيس تلاميذ المرحلة الابتدائية وتحسين مهاراتهم في الكتابة والقراءة

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، دعمه الكامل لتنفيذ المبادرة، لا سيما وأنها تستهدف تأسيس تلاميذ المرحلة الابتدائية وتحسين مهاراتهم في الكتابة والقراءة، لأنهم الأساس الذي تقوم عليه باقي العلوم والمعارف، خاصة وأن المبادرة تتضمن إجراء مسابقات للتهجئة وتحدي القراءة على مستوى صفوف المرحلة الابتدائية، بهدف تنمية روح المبادرة والمنافسة بين البراعم في إتقان اللغة العربية وحب القراءة والاطلاع، مؤكدًا أن القراءة والإملاء هما القاعدة الأساسية التي تقوم عليها كل المعارف والعلوم التي سيحصل عليها الطالب خلال مراحله الدراسية، وأن التعثر في عدم إتقان اللغة العربية يمثل عائقًا أمام بناء شخصية الطالب العلمية والمعرفية والثقافية، لافتًا إلى أن مسابقات التهجئة تقام في كثير من دول العالم لتنمية الاعتزاز باللغة الأم وتنمية مهارات أبنائهم.

وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المحافظة تشهد طفرة في مبادرة حياة كريمة ومن هنا بدأت مديرية التربية والتعليم بالعمل على عقول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال تصميم البرامج التدريبية من خلال الحقائب التدريبية الموجودة، ومن هنا أطلقنا مبادرة ارتقاء وتحليل وتحديد مستوى الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي ومستواهم في القراءة والكتابة من خلال ورش عمل مختلفة من خلال موجهي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى والمراحل التعليمية المختلفة وقطع إملاء حسب كل مرحلة تعليمية ومدى تحقيق التعلم.

من جهتها أوضحت لبني عويس مديرة المدرسة، أن المحافظة أطلقت المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية لتشمل 3 جوانب، فالمبادرة تتماشى مع المنظومة التعليمية الجديدة لخلق جيل مثقف لديه هوية عربية يعتز بكونه عربيًا والاعتزاز باللغة العربية، والمبادرة تشمل جوانب كثيرة حيث سيتم اكتشاف مواهب من الطلاب في كل المجالات وتساعد الطلاب على احترام اللغة العربية والتحدث بها.

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