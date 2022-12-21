الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطالبات بتوفير أوراق مسودات لطلاب الثانوية.. وزير التعليم: «أرجوكم بلاش قلق»

رضا حجازي
رضا حجازي

علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بتوفير ورق أبيض للطلاب لاستخدامه كمسودات خلال أداء الامتحانات.

ورد "حجازي"، عبر أحد جروبات أولياء الأمور على تطبيق "واتساب"، أنه سوف يتسلم الطالب ورقة أسئلة للجزء المقالي وكراسة إجابة وبالتالي ليست هناك حاجة إلي ورق منفصل.

وشدد الوزير، على أنه كلف خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، بمخاطبة المديريات بزيادة مساحة الورق للجزء المقالي حتى يمكن للطلاب استخدام جزء منها كمسودة.

واختتم الوزير، قائلًا "أرجوكم بلاش قلق ولازم تعرفوا إنهم أولادنا والمهم أنهم يتعلموا ويستفيدوا علشان ينفعوا نفسهم في المستقبل".

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عزالدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات. 

ناقش الاجتماع عددًا من النقاط الهامة؛ لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، وطرح الحلول والبدائل لتيسير الأعمال داخل المدارس، ومن بينها، مناقشة، تعديل القرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014.

احترام التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي الأول والثاني الخدمة العامة الثانوي العام التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم

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