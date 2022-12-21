الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صالون التنسيقية» يستضيف جلسة نقاشية حول النقابات المهنية والتسجيل الإلكترونى غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الخميس، صالونًا سياسياً بعنوان "النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددًا من المحاور أبرزها التحديات التي تواجه النقابات المهنية، وكيف نحافظ علي حق الدولة في الضرائب دون الإضرار بأصحاب الدخول المنخفضة من المهنيين، كما يناقش أيضًا ما قدمته وزارة المالية من حوافز للتشجيع على التسجيل الإلكتروني وأخيرًا مقترحات ضيوف الصالون لحل الأزمة.

يدير الصالون إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وسكرتير عام الحزب، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحضور المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النقابات العمالية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صالون تنسيقية شباب الأحزاب عضو مجلس الشيوخ

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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