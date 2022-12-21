نائب محافظ القليوبية تقود حملة تموينية لضبط الأسعار بكفر شكر

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية يرافقها الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر حملة مكبرة لمراقبة انضباط أسعار السلع الغذائية ومدى توافرها بأسعار مناسبة وإعلان الأسعار على كافة السلع بشكل واضح للمواطنين تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتكثيف الجولات والحملات التموينية والعمل على راحة وخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات والأوضاع المعيشية.

شملت جولة نائب المحافظ عددا من قرى الوحدات المحلية كفر تصفا وتصفا والمنشأة الكبري وكفر رجب حيث تفقدت العديد من المحلات التجارية والأعلاف والهايبرات ومحلات الدواجن والأسماك والجزارة والسوبر ماركت وبيع الأقمشة والمخابز البلدية والمستلزمات وتم الاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية وخاصة الأرز والعدس والمكرونة والزيت والسكر والدقيق وغير من السلع وأسفرت الجولة عن ضبط بعض المخالفات وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذًا لسيادة القانون.

شددت نائب محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بإعلان الأسعار فى مكان واضح لجميع المواطنين على كافة السلع المعروضة داخل المحلات والهايبرات والأسواق مشيرة أنها لم تسمح بضياع حقوق المواطنين فى توافر السلع الغذائية والمنتجات والحصول عليها بأسعار مخفضة ورسمية بعيدًا عن جشع التجار وارتفاع الأسعار مشددة على ضرورة مراجعة وفحص تواريخ انتهاء صلاحية مختلف السلع والمنتجات الغذائية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ومصادرة وإعدام السلع الغذائية المنتهية صلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجهت نائب محافظ القليوبية كافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والمرور على كافة الأسواق والمحلات التجارية والهايبرات ومنافذ بيع السلع بجميع القرى والمدن وخصوصا المناطق مترامية الأطراف والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع بطريقة واضحة للمواطنين منوهة بضرورة التوعية بالمهلة التي حددتها الحكومة بالتزام الإعلان عن الأسعار والتي تنتهي في يوم 28/12/2022 وبعدها فورًا سوف يتم تطبيق عقوبات رادعة تجاه المخالفين للقانون في ارتفاع الأسعار واحتكار المنتجات الغذائية.

شارك في الجولة محمد غنيم وأحمد صلاح نائبي رئيس المركز والمدينة ودرويش جاد مدير إدارة تموين كفر شكر ومسئولي الإدارة الصحية والبيطرية وإسماعيل عبدالمعطي مدير إدارة الإشغالات بالمركز والمدينة وطلعت المغاوري مدير المتابعة بمجلس المدينة.