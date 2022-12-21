بي إن سبورتس: رونالدو يصل الرياض للتوقيع مع النصر السعودى

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وصل إلى مدينة الرياض السعودية.

أزمة رونالدو بدأت قبل انطلاق الموسم الجاري بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال لنادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، ورفضه المشاركة في الفترة الإعدادية الخاصة بمانشستر يونايتد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة، تويتر، فإن رونالدو وصل إلى مدينة الرياض من أجل التفاوض مع نادي النصر السعودي.

وخرج رونالدو في حوار تليفزيوني مصور مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، هاجم فيه إدارة النادي الإنجليزي وإريك تين هاج، المدير الفني للفريق، وهو ما ترتب عليه فسخ تعاقده مع النادي بعد يومين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي شارك فيها مع المنتخب البرتغالي وودعها من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته في وقت سابق اليوم، أن النادي السعودي بدأ بالفعل التجهيز لضم كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذكرت أن إدارة النادي السعودي قررت الاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي ماشاريبوف، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن النادي السعودي تواصل مع رونالدو منذ أكثر من شهر، وأن الوفد المرافق للاعب توصل لاتفاق مع النادي بانتظار سفره للرياض لإنهاء الاتفاق على كل التفاصيل، ويأتي التعاقد مع رونالدو كجزء من العملية التسويقية لملف استضافة السعودية لبطولة كأس العالم.



كريستيانو رونالدو لعب 949 مباراة خلال مسيرته التدريبية، وسجل 701 هدف، وصنع 223 لزملائه في الفريق، بالإضافة إلى 196 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها 118 هدفًا وصنع 43 لزملائه في المنتخب.