الفراعنة يحققون المراكز الثلاثة فى منافسات 10 متر بندقية رجال بتونس

في اليوم الثالث علي التوالي حقق منتخب مصر للرماية المراكز الثلاثة في منافسات نهائيات 10م بندقية رجال.

ونجح محمد حمدي في تحقيق المركز الاول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني اللاعب الناشئ محمد سعد والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث مجدي المهدي والميدالية البرونزية.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة كلا من محمد حمدى ومحمد مصطفى وفريدة خالد ومى مجدى وميرنا هيثم وعمرو أحمد ويوسف حسام ومجدى محمد حافظ وهالة الجوهري ويارا أحمد.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال".

الجدير بالذكر أن فعاليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.

ذهبيتان وبرونزية لمصر في بطولة إفريقيا للرماية بتونس



حقق منتخب مصر للرماية 3 ميداليات في بطولة إفريقيا للرماية المقامة بتونس .

ونجحت هالة أشرف الجوهري في تحقيق الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس سيدات ، وفي نفس المنافسات حققت الرامية المصرية يارا أحمد الميدالية البرونزية .

بينما حقق الرامي المصري الناشئ يوسف الكردي الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس رجال، واستطاع يوسف وهو رامي ناشئ التغلب علي أبطال الجزائر، وتونس، وكينيا في منافسات قوية كان بطلها يوسف المصري.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة كلا من محمد حمدى و محمد مصطفى و فريدة خالد و مى مجدى و ميرنا هيثم و عمرو أحمد و يوسف حسام و مجدى محمد حافظ و هالة الجوهري و يارا أحمد.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال".

الجدير بالذكر أن فعاليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.