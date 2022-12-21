الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الفراعنة يحققون المراكز الثلاثة فى منافسات 10 متر بندقية رجال بتونس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في اليوم الثالث علي التوالي حقق منتخب مصر للرماية المراكز الثلاثة في منافسات نهائيات 10م بندقية رجال.

ونجح محمد حمدي في تحقيق المركز الاول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني اللاعب الناشئ محمد سعد والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث مجدي المهدي والميدالية البرونزية.

IMG-20221221-WA0034

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة كلا من محمد حمدى ومحمد مصطفى وفريدة خالد ومى مجدى وميرنا هيثم وعمرو أحمد ويوسف حسام ومجدى محمد حافظ وهالة الجوهري ويارا أحمد.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال".

الجدير بالذكر أن فعاليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.

IMG-20221221-WA0033

ذهبيتان وبرونزية لمصر في بطولة إفريقيا للرماية بتونس


حقق منتخب مصر للرماية 3 ميداليات في بطولة إفريقيا للرماية المقامة بتونس .

ونجحت هالة أشرف الجوهري في تحقيق الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس سيدات ، وفي نفس المنافسات حققت الرامية المصرية يارا أحمد الميدالية البرونزية .

بينما حقق الرامي المصري الناشئ يوسف الكردي الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس رجال، واستطاع يوسف وهو رامي ناشئ التغلب علي أبطال الجزائر، وتونس، وكينيا في منافسات قوية كان بطلها يوسف المصري.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة كلا من محمد حمدى و محمد مصطفى و فريدة خالد و مى مجدى و ميرنا هيثم و عمرو أحمد و يوسف حسام و مجدى محمد حافظ و هالة الجوهري و يارا أحمد.

IMG-20221221-WA0032

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال".

الجدير بالذكر أن فعاليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.

الإتحادين البطولة الأفريقية البرونزية التونسية الرماية المركز الأول والميدالية الذهبية حازم حسني رئيس الاتحاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس

اتحاد المستثمرين قدم مجموعة من القرارات المهمة على مدار 2022

ديسمبر 2022.. موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة والقطاع العام

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2023.. والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم