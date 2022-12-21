خبير طاقة: العراق يعتمد على النفط فى الموازنة العامة للدولة

قال حمزة الجواهري، خبير النفط والطاقة، إن الطاقة الأحفورية لا يمكن أن تنتهي لأن الحديث عن الطاقة المتجددة كان منذ بداية القرن الماضي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ينتهي الوقود الأحفوري بعد 20 أو 30 عامًا.

العراق تعتمد على النفط في الموازنة العامة للدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العراق تعتمد على النفط في الموازنة العامة للدولة لأن 90% من عائدات النفط تذهب لدعم الموازنة السنوية للدولة لأنه لا يوجد تنمية مستدامة في الدولة بعد تدمير الموارد الاقتصادية على مدار 30 سنة.

وتابع: أن العراق هو المتضرر الأكبر في حال اختلت أي توازنات لصالح الطاقة المتجددة لأنه لا يزال يحتاج إلى 50 عامًا للطاقة الأحفورية كعائدات ومصدر رئيسي لإنتاج الطاقة، مؤكدًا أن الطاقة المتجددة في العالم هي نوع من الطرف.

وأكد أن منظمة "أوبك بلس"، ستغير الكثير من القرارات السياسية التي تأتي من الغرب، لأن مهمتها هي الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وإذا شعرت أن هناك وفرة في السوق العالمية من النفط ستخفف إنتاجها، والعكس، وبهذه الطريقة ستضبط إيقاع أسواق النفط، لأن المنظمة هي الوحيدة التي تجهز الأسواق العالمية للنفط وهذا ما حدث مؤخرًا، وما حدث في فترة كورونا ووصول سعر البرميل لصفر لن يتكرر.