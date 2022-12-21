الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الباز: أسلوب سرد رواية «تميمة» يحرض على قراءتها من أول السطر

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن رواية "تميمة" هي ثاني أعمال الدكتورة داليا مجدي عبدالغني، التي أشارك في مناقشتها، متابعًا: "أدعي أنني قارئ محترف، ولا تخدعني عناوين الكتب".

وأكمل "الباز" خلال فعاليات مناقشة رواية "تميمة" للكاتبة الدكتورة داليا مجدي عبدالغني: "أذكر أنني حين قرأت العمل الأول لها لم أتحمس كثيرًا، وكانت قراءتي استجابًة لطلب الصديق خالد ناجح لمناقشة الرواية، وفوجئت بعالم خاص جدًا للكاتبة، خاصة وكما أشارت  دكتورة سهير المصادفة إلى أن هذا العالم موجود بالفعل".

وتابع: "كانت مهمة صعبة أن أقدم رواية تميمة، ويمكنني القول إنني لم أكتب مقدمة للرواية ولكن أشرت إلى عالمها".

ولفت دكتور محمد الباز، إلى أن ثمة عالمًا روائيًا مختلفًا، وهو عالم الرواية الرقمية والذي لا نعرف عنه  الكثير، وتابع: "نحن لسنا أمام روائية فقط بل حكاءة ماهرة، خاصة في فكرة الاتصال بين الإرث الشعبي البعيد والمختلف عن واقع الكاتبة وتمثله عبر أعمالها الروائية،  هذه القدرة على الحكي لا تتَوفر عند كثير من الروائيين".

واستطرد "الباز": "شخصيات رواية تميمة مكتملة، فأسلوب سرد الروائية يحرض على قراءتها من أول السطر ويعطي حالة من الإبهار والتشويق، ويمكن وصفها بالرواية المشهدية  التي يمكن تحويلها لعمل درامي". 

ولفت "الباز" إلى أن  الرواية لا يمكن وصفها بالميتافيزيقا، فما قدمته واقعي  يحمل عالمها  الروائي الخاص بها.

واختتم: "في رأيي أن داليا هي من الكاتبات التي تستمتع بما تكتب".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك لمناقشة رواية "تميمة"  للكاتبة  الدكتورة داليا مجدي عبدالغني  وبحضور  الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز  والكاتبة الروائية  الدكتورة سهير المصادفة والكاتب الباحث والمؤرخ شريف عارف.

داليا مجدي عبدالغني، مستشار بهيئة النيابة الإدارية، وحاصلة على درجة الدكتوراه في الحقوق عام 2014م، وعضو اتحاد كُتَّاب مصر، وعضو نادي القصة، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وسفيرة للنوايا الحسنة منذ عام 2020م.

ولها العديد من المقالات الأسبوعية في الصحف اليومية، والبوابات الإلكترونية، وحازت على العديد من الجوائز التقديرية عن أبحاثها القانونية، ولديها مؤلفات قانونية وأدبية، حيث صدر لها كتاب "النفس البشرية ... علامات استفهام وتعجب" عام 2017م، ورواية "الحوت الأزرق" عام 2018م، ورواية "جزيرة بدران" عام 2019م، ورواية "كبسولة الموت"، عام 2020، ورواية "تميمة" هي الإصدار الرابع لها.

الدكتور محمد الباز داليا مجدي عبد الغني الباز كتبة القاهرة الكبرى بالزمالك خالد ناجح

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

بسبب معاكسة فتاة.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة حلوان

توقعات بارتفاع أسعار الطماطم بداية 2023.. ونقيب الفلاحين يكشف السبب

«إيتيدا» تستضيف حفل ختام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

«مخاطر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي» في ندوة ضمن مبادرة «عقلك فين»

معجزة الغرفة «أ».. «الدستور» تكشف كواليس أول عملية جراحية لزراعة الرئة فى مصر

«الدستور» تكشف تفاصيل أزمة تجديد نجم الزمالك.. وشرط الإدارة للتوقيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم