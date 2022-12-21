الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية شاملة لمحافظة شمال سيناء

قافلة طبية
قافلة طبية

قامت جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وتدخلات لجنة دعم الصحة بتقديم قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن القافلة شلمت تخصصات طبية مختلفة فى الباطنة العامة، الأطفال، الجلدية، العظام، الرمد، الانف والاذن والحنجرة، وذلك بجانب وجود معمل وصيدلية بالقافلة، بالإضافة إلي توفر خدمة تطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 وخدمات المبادرة.

وأشارت، إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1.646.

وأوضحت الهلال الأحمر وجود 27 فرعًا فى محافظات الجمهورية وهى مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.

وعن دور الهلال الأحمر المصري خلال جائحة كورونا، أوضحت أنه يتمثل فى عدة نقاط منها:

-تكوين فرق التبرع بالدم.

-إنشاء فرق لم الشمل.

-وجود فرق للتعقيم مدربة ومجهزة في أنحاء الجمهورية، شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الهلال الأحمر المصري.

-العمل على توفير بيئة آمنة للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية دون شعور بالخوف أو القلق أو الذُّعر.

إقامة قوافل طبية من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد غرب وشرق البلاد.

إطلاق قوافل تضم أدوية ووسائل الحماية الشخصية المتنوعة ومختلف التدخلات العلاجية الطارئة.

ويعمل الهلال الأحمر المصري في هذا المجال على توفير الموارد البشرية عبر التطوع والتدريب من جهة، والموارد المادية والتي يأتي على رأسها مواد الإغاثة ووسائل النقل والاتصالات والمخازن من جهة أخرى، بهدف مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة.

ويقوم مجموعة من المتطوعين بتجهيز وتعبئة السلات الغذائية الموزعة على الأسر والفئات المستهدفة.

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الأنف والأذن والحنجرة الأحمر المصري الهلال الأحمر المصري التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر

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