الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صناعة «الناي والكولة» في مصر تاريخ من الحضارة والفن

صناعة الناي
صناعة الناي

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، تقرير عن صناعة الناي والكولة في مصر. 

الموسيقى في مصر

وعبرعبد الرحمن غانم، أحد مصنعي وعازفي الناي والكولة، عن حبه للموسيقى منذ صغره، ولهذا كان لديه شغف متواصل في التعرف على الآلات الموسيقية وخاصة الناي والكولة الذين يتم صناعتهم من قصب السكر ونبات الغاب. 

صناعة الناي والكولة

وأكد عبد الرحمن غانم، أنه بدأ صناعة الناي والكولة منذ مايقرب من تسع سنوات، معبرًا: "بصنع الناي والكولة من نبات القصب والغاب، الناي عبارة عن نبات بيفضل في الأرض لمدة 4 سنين".

وأضاف في حديثه، أن تكوين وشكل آلة الناي تختلف كثيراً عن الكولة، معبراً:" الناي يتكون من 9 فقوق و8 اختناقات، بينما تتكون الكولة من 4 فقوق و4 اختناقات".

عبد الرحمن غانم تاريخ الموسيقى المصرية صاعة الناي والكولة العزف الموسيقي السفيرة عزيزة دي ام سي

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