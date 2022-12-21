الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يستعرض نتائج مشروع «ستارز أوف إيجيبت» لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مسئولى مشروع  "ستارز أوف إيجيبت" لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى كرة القدم ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بنتائج البرنامج، والمشاركين المرشحين للسفر إلى إسبانيا لخوض اختبارات التجارب كأفضل موهوبين تم انتقائهم واختيارهم من قبل المختصين بالبرنامج.

وجه الدكتور أشرف صبحى بالتوسع فى اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم بمراكز الشباب فى المرحلة العمرية من ٦ حتى ١٦ عاماً، وتسهيل إجراءات سفر لاعبى مشروع "ستارز أوف إيجيبت"،  إلى المملكة الإسبانية لخوض اختبارات التجارب.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى برامج الدعم والرعاية التى تنفذها الوزارة لاكتشاف ورعاية  اللاعبين الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواة للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.

حضر اللقاء كل من عمرو مهنا الرئيس التنفيذى لمشروع "ستارز أوف إيجيبت"، والكابتن هاني العقبى  المستشار الفني للمشروع، والكابتن وائل القباني عضو اللجنة الفنية للمشروع، وعلاء عزت ممثل أولياء الأمور، والدكتورة أسماء العش استاذ أمراض الدم  عضو اللجنة الطبية للمشروع، والدكتورة نهلة مسعد استشاري التغذية عضو اللجنة الطبية للمشروع، والكابتن سماح حمزة مديرة التعاقدات بالمشروع، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد  الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مسئولى مشروع  "ستارز أوف إيجيبت" لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى كرة.

ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بنتائج البرنامج، والمشاركين المرشحين للسفر إلى إسبانيا لخوض اختبارات التجارب كأفضل موهوبين تم انتقائهم واختيارهم من قبل المختصين بالبرنامج.

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استشاري التغذية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اكتشاف الموهوبين اكتشاف البطل الأوليمبي الدكتور محمد الكردى رئيس الرئيس التنفيذي

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