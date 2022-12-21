الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل شاب ضربًا خلال علاجه من المس بالمرج

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بضرب واحتجاز شاب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، خلال علاجه من المس في منطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م. ر» 30 سنة.

وبالفحص تبين أنه مصاب بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى إصابات رضية في أنحاء متفرقة من الجسم، َتبثن أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي خلال الفترة الماضية، وأن أسرته ذهبت إلى معالج روحاني اعتقادا منها بأن داخله «جن».

كما أن المعالج الروحاني قام بتقيده وضربه بالعصا حتى ساءت حالته، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نيابة المرج الجزئية ضرب واحتجاز منطقة المرج علاج شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

إحالة منة شلبى للجنايات بتهمة حيازة مخدرات

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

مصرع طفل فى حادث انقلاب «توك توك» ببنى سويف

ضبط المتهمين بالتشاجر بسلاح أبيض فى المنصورة

إيطاليا تجدد دعمها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى