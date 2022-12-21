حبس المتهمين بقتل شاب ضربًا خلال علاجه من المس بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بضرب واحتجاز شاب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، خلال علاجه من المس في منطقة المرج.



تلقى قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م. ر» 30 سنة.

وبالفحص تبين أنه مصاب بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى إصابات رضية في أنحاء متفرقة من الجسم، َتبثن أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي خلال الفترة الماضية، وأن أسرته ذهبت إلى معالج روحاني اعتقادا منها بأن داخله «جن».

كما أن المعالج الروحاني قام بتقيده وضربه بالعصا حتى ساءت حالته، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.