الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات نصف العام 2023 لجميع الصفوف

موعد امتحانات نصف
موعد امتحانات نصف العام 2023

مع اعتماد جداول معظم امتحانات صفوف النقل المختلفة، زاد البحث عن موعد امتحانات نصف العام 2023، لمعرفة طلاب كل صف موعد امتحاناتهم وفقا لكل محافظة.

موعد امتحانات نصف العام 2023

في هذا التقرير نوضح لكم موعد امتحانات نصف العام 2023 لمختلف صفوف النقل، وفقا لما اعلنته مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

تبدأ امتحانات نصف العام 2023 بداية من 5 يناير 2023 وتستمر حتى 28 يناير مع اختلاف جدول الامتحانات لكل صف وبكل محافظة.

مع مراعاة أن الامتحانات ستتوقف يوم السبت 7 يناير 2023 بسبب أعياد الميلاد ويوم الخميس 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 26 يناير عيد الشرطة، وفقا لما اعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
 

امتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الاول 

يبدأ امتحان الترم الأول للصف الرابع الابتدائي بمحافظة القاهرة يوم 4 يناير  2023 ويستمر حتى يوم 14 يناير.

امتحانات طلاب السادس الابتدائي الترم الأول 
 تبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي للترم الأول بمحافظة القاهرة من يوم 5 يناير 2023 وحتى يوم 11 يناير.
 

امتحانات الصف الاول الإعدادي 2023
تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي من يوم الاثنين 2 يناير 2023 وتستمر حتى الخميس 12 يناير 2023.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 

تبدأ امتحانات للصف الثاني الاعدادي بداية من يوم 7 يناير وحتى 12 من نفس الشهر.
 

امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2023 

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول محافظة القاهرة يوم الأربعاء 18 يناير 2023، وتستمر حتى الأربعاء 25 يناير.

 

موعد امتحانات الأول والثاني الثانوى العام 2023 الفصل الدراسي الأول

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امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي للترم الأول 

تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 11 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الأربعاء 22 يناير.

امتحانات طلاب الصف الثانوي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 

تبدأ امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023. 

وتكون امتحانات النقل الثانوي في جميع محافظات الجمهورية موحدة وفي وقت واحد في كل المحافظات.  

امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية الترم الأول 2023

تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري بداية من يوم 24 ديسمبر 2022 حتى يوم 29 ديسمبر 2022.

يبدأ امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022-2023، من 14 يناير 2023 وحتى الخميس 19 يناير 2023.

امتحانات الصفين الأول والثانى الاعدادي الأزهري من يوم 24 ديسمبر 2022 حتى يوم 29 ديسمبر 2022.

امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية من يوم 14 يناير 2023 وتستمر حتى يوم 21 يناير 2023.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري أدبي وعلمي تبدأ في الفترة من 1 حتى 11 يناير 2023.

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للعام والأزهر.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى 2023 الترم الأول

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تنطلق السبت.. جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الأول 2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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