للعام والأزهر.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى 2023 الترم الأول

أعلن العديد من مديريات التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية، في الأيام الماضية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول، والتي تنطلق خلال أيام في المعاهد الأزهرية، بينما تنطلق مطلع شهر يناير المُقبل 2023 للتعليم العام في جميع المحافظات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

وفي هذا الصدد، تنشر «الدستور» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول بالمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، حتى يتسنى لطلاب الصف الرابع الابتدائي معرفة موعد الامتحانات والاستعداد لها جيدًا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول لطلاب المحافظة «عربي ولغات»، والذي جاء كالتالي:

الإثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول الشرقية

وجاء جدول امتحانات الترم الأول 2023 للصف الرابع الابتدائي في محافظة الشرقية كالتالي:

الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والرياضيات.

الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادتي دراسات اجتماعية، وتكنولوجيا ICT.

الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والمهارات المهنية.

امتحان اللغة الأجنبية «مستوى رفيع» في المدارس الرسمية للغات يوم الثلاثاء 3 يناير 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول الدقهلية

واعتمدت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023 في محافظة الدقهلية والتي تنطلق 14 يناير المُقبل، وجاء كالتالي:

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

كما يجرى امتحان مادتي المستوى الرفيع لمدارس اللغات يوم الاثنين 2 يناير 2023.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول أسيوط

وبحسب جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول في محافظة أسيوط، فإنّ امتحانات نصف العام تبدأ يوم 4 يناير المُقبل وفقًا للجدول التالي:

الأربعاء 4 يناير 2023: امتحان اللغة العربية/ التربية الدينية.

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية/ تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان الرياضيات.

السبت 14 يناير 2023: امتحان العلوم.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان اللغة الإنجليزية/ والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري 2023

السبت 24 ديسمبر 2022: امتحان مادتي القرآن الكريم/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأحد 25 ديسمبر 2022: امتحان مادتي التربية الإسلامية/ الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 26 ديسمبر 2022: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: امتحان اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 28 ديسمبر 2022: امتحان الرياضيات.

الخميس 29 ديسمبر 2022: امتحان مادتي العلوم/ والمهارات المهنية.