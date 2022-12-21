الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «شباب كفرالشيخ» يكرم الفائزين في ختام مسابقة الشطرنج

مسابقة الشطرنج
مسابقة الشطرنج

كرّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الطلائع الفائزين في مسابقة الشطرنج، وجاء في المركز الأول الطليع مهند محمد، والمركز الثاني سعد أبو المكارم، من إدارة شباب الرياض، وجاء بالمركز الثالث عبدالكريم محمد، ممثلاً لإدارة شباب سيدي سالم والمركز الرابع شادي عبدالحي من شباب كفرالشيخ.  

من جهته، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لعبة الشطرنج تعد أداة تعليمية ذات تأثير خاص، تتحدى عقول البنين والبنات، الموهوبين وغير الموهوبين، واتجاه لإعمال عقل الأطفال في مواجهة الألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي وضعف انتباه الأطفال يجد الكثير من الآباء والمعلمين في الشطرنج وسيلة رائعة لتعليم الأطفال القدرة على التركيز والتخطيط والمثابرة والمنافسة العادلة.

وأُقيم ختام الشطرنج بشباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء إعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة و تحكيم كابتن محمود يوسف.

شطرنج تكريم الطلائع الفائزين كفر الشيخ

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وائل لطفي

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