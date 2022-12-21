ضبط 8 تجار مخدرات بـ13 كيلو هيروين في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة استهدفت منطقة كوم السمن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، أسفرت عن ضبط 8 تجار هيروين وحشيش بحوزتهم 13 كيلو هيروين وحشيش وشادو وأسلحة بيضاء، وتحررت المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى يفيد قيام حملة أمنية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات لمتابعة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية متخذين من قرية كوم السمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر دولابا للاتجار فى المواد المخدرة.

أسفرت الحملة عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وسيدة أثناء استقلالهما سيارة بقرية كوم السمن وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تزن 7 كيلو جرامات وكمية من مخدر الأيس تزن 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة وميزان حساس، وضبط شخص له معلومات جنائية حال تواجده أمام مسكنه بقرية كوم السمن وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرامات وكمية من مخدر الأيس تزن 1 كيلو جرام وسلاح أبيض.

كما تم ضبط شخصين أثناء تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض، وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وميزان حساس، وتم التحفظ على المضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,800٫000 مليون جنيه تقريبا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.