بقيمة 236.2 مليون جنيه.. «أورينت تورز» تستحوذ على 10% من «المصرية للمنتجعات»

قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، استحوذت على 10% من رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أن أورينت تورز اشترت 105 مليون سهم من المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة إجمالية 236.25 مليون جنيه بمتوسط سعر 2.25 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن نسبة المجموعات المرتبطة بالمساهم هي بيت الخبرة القابضة كامار.

وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، سجلت خسائر بلغت 4.48 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 44.55 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 134 مليون جنيه، مقابل 211.85 مليون جنيه خلال 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 28.32 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 66.82 مليون جنيه خلال 2020.

ووافق مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية، على تغيير صفة محمود محمد وهيب من عضو مجلس إدارة إلى تعيينه رئيس مجلس إدارة للشركة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن المجلس اعتمد تعيين محمد حاتم أحمد القوري ممثلاً عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 16 مايو المقبل.

وسجلت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، خسائر بقيمة 4.33 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 22.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وترجع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 97.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 162.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.