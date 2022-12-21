الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بقيمة 236.2 مليون جنيه.. «أورينت تورز» تستحوذ على 10% من «المصرية للمنتجعات»

بايونيرز لتداول الأوراق
بايونيرز لتداول الأوراق المالية

قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، استحوذت على 10% من رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.

 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أن أورينت تورز اشترت 105 مليون سهم من المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة إجمالية 236.25 مليون جنيه بمتوسط سعر 2.25 جنيه للسهم.

 

وأشارت إلى أن نسبة المجموعات المرتبطة بالمساهم هي بيت الخبرة القابضة كامار.

 

وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، سجلت خسائر بلغت 4.48 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 44.55 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

 

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 134 مليون جنيه، مقابل 211.85 مليون جنيه خلال 2020.

 

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 28.32 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 66.82 مليون جنيه خلال 2020.

ووافق مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية، على تغيير صفة محمود محمد وهيب من عضو مجلس إدارة إلى تعيينه رئيس مجلس إدارة للشركة.

 

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن المجلس اعتمد تعيين محمد حاتم أحمد القوري ممثلاً عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.

 

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 16 مايو المقبل.

 

وسجلت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، خسائر بقيمة 4.33 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 22.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

 

وترجع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 97.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 162.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

الجمعية العامة الأوراق المالية القابضة للاستثمارات الفنادق السياحية بورصة مصر بورصة لأوراق المالية لجمعية العامة العادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

أضروا بالمال العام.. إحالة 11 متهمًا بالأزهر للمحاكمة العاجلة

روبنستين: أمريكا حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

«التعليم» تحدد موعد مقابلات المرشحين للعمل كمسؤول توكاتسو بالمدارس اليابانية

«حقك تنظمي» تتخطى 39 ألف منتفعة خلال 3 أيام من المرحلة الثانية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية