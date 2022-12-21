الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ضابط شرطة صدمته دراجة نارية على طريق طنطا كفر الزيات الزراعي

اسعاف
اسعاف

لقى ضابط شرطة مصرعة بعد أن صدمته دراجة نارية مسرعة على طريق طنطا كفر الزيات الزراعي السريع بمحافظة الغربية، أثناء تأديته لعمله في تأمين الطرق، حيث صدمته مما أدى إلى إصابته بإصابات جسيمة بالجسم ونزيف بالمخ، وتوفي متأثرا بإصابته بالمستشفى الجامعي بطنطا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بقيام دراجة نارية مسرعة بصطدم النقيب جمعه عبدالله جمعة ٥٧ سنة، بقوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الغربية أثناء تأدية عمله بالطريق الزراعي السريع طنطا كفرالزيات أمام قرية محلة مرحوم  التابعة لمركز طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة النقيب جمعة عبدالله، حيث صدمته دراجة نارية مسرعة أثناء تواجده بالطريق أمام قرية محلة مرحوم، وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، حيث توفى متأثرا بإصابته بكسور في الجسم ونزيف داخلي.

تم ضبط قائد الدراجة النارية والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، وسؤال شهود العيان واستدعاء ذويه والتصريح بالدفن.

كان لفظ تاجر أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصابته بطعنة نافذة في القلب باستخدام سلاح أبيض، على يد أحد الأشخاص بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بطنطا بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، مصابا بجرح نافذ في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل شاب يدعى "مجدي.ا" في العقد الثالث من العمر بطعنة نافذة في القلب على يد أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما عقب نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما، وفر المتهم هاربا.

مصرع ضابط شرطة دراجة نارية مسرعة طريق طنطا كفر الزيات

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