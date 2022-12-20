جدول ترتيب الدوري المصري في الجولة 8

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء فى الأسبوع الثامن، حيث يواصل المارد الأحمر تصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، على فاركو في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وبهذا الفوز ، اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، فيما حقق نادي الزمالك فوزًا على حرس الحدود بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة ذاتها.

وبهذه النتيجة وصل الزمالك إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي.

من جهة أخرى، حقق الإسماعيلي أول فوز في بطولة الدوري هذا الموسم، وارتقى إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

فيما تراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري بعد الفوز أمس على غزل المحلة، كما حقق بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف وضعه في المركز الرابع.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 8