الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري في الجولة 8

الزمالك
الزمالك

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء فى الأسبوع الثامن، حيث يواصل المارد الأحمر تصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، على فاركو في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وبهذا الفوز ، اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، فيما حقق نادي الزمالك فوزًا على حرس الحدود بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة ذاتها.

وبهذه النتيجة وصل الزمالك إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي.

من جهة أخرى، حقق الإسماعيلي أول فوز في بطولة الدوري هذا الموسم، وارتقى إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

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فيما تراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري بعد الفوز أمس على غزل المحلة، كما حقق بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف وضعه في المركز الرابع.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 8

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهنقاط
1الأهلي871016422
2الزمالك862017320
3فيوتشر85308218
4بيراميدز852110417
5غزل المحلة851211816
6الاتحاد85039715
7سيراميكا كليوباترا8323111111
8المقاولون العرب72416610
9طلائع الجيش8314101410
10فاركو8141447
11المصري7142587
12سموحة8143377
13البنك الأهلي81347106
14الإسماعيلي8134696
15إنبي81338116
16أسوان82067116
17الداخلية80443104
18حرس الحدود80351063

 

ترتيب ترتيب الدورى المصرى جدول ترتيب الدوري المصري الاهلى الزمالك

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