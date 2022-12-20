بعد فوز الأهلى والزمالك.. ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

احتفظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد سبعة أهداف بعد انتهاء المباريات الأربع التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثامن، وأسفرت عن فوز الزمالك على حرس الحدود برباعية نظيفة والأهلي على فاركو، والإسماعيلي على إنبي بنتيجة واحدة 2-1 وطلائع الجيش على البنك الأهلي 1- صفر.

واحتل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي المركز الثاني في قائمة الهدافين، ولكل منهما 4 أهداف يليهم ستة لاعبين سجل كل منهم ثلاثة أهداف وهم: يوسف أسامة نبيه ومصطفى فتحي والأنجولي كريستوفاو مابولولو وخالد قمر ومحمد حمدي زكي والأوغندي جوزيف أوشايا.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم

أحمد الشيخ " غزل المحلة " 7 أهداف. أحمد سيد زيزو "الزمالك" والتونسي رفيق كابو "إنبي" ولكل منهما 4 أهداف. يوسف أسامة نبيه "الزمالك" والأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد" وخالد قمر "طلائع الجيش" مصطفى فتحي "بيراميدز" ومحمد حمدي زكي "أسوان" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" ولكل منهم 3 أهداف. كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف "الأهلي" ولكل منهم هدفان. إمام عاشور وأحمد أبوالفتوح "الزمالك" ولكل منهما هدفان. باهر المحمدي والغاني ياو أنور "الإسماعيلي" والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن "الاتحاد السكندري" ولكل منهم هدفان. الجزائري عبدالرحيم دغموم "المصري" والمغربي عبدالكبير الوادي "فيوتشر" ولكل منهما هدفان. رمضان صبحي "بيراميدز" ومعاذ الحناوي "غزل المحلة " ولكل منهما هدفان. كريم بامبو ومحمد هلال "البنك الأهلي" ورجب نبيل وأحمد ياسر ريان والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم هدفين. المغربي أحمد بلحاج "أسوان" وكريم طارق وأحمد سمير "طلائع الجيش" وأحمد شريف "فاركو" ولكل منهم هدفان.

وسجل هدفًا واحدًا كل من شادي حسين والتونسي علي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية والبرازيلي برونو سافيو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحسين الشحات "الأهلي"، والبنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الجزيري وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وشيكابالا "الزمالك"، وحازم مرسي وباسم مرسي "الإسماعيلي"، وخالد صبحي ومروان عطية "الاتحاد السكندري".

ومروان حمدي وأحمد الشيخ ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري"، والنيجيري صديق أوجولا والغيني أليا سيلا والغاني بنجامين بواتينج "سموحة"، ومحمود صابر والجنوب إفريقي فخري لاكاى والتونسي فخرالدين بن يوسف وإسلام عيسى ومحمد حمدي "بيراميدز"، وأحمد كالوشا ويوسف لبيب ومحمد عبدالعاطي وأحمد أمين أوفا وعلي فوزي "إنبي" وفادي فريد وعبدالرحمن خالد ولؤي وائل "المقاولون"، وأحمد متعب ومحمد شحاتة وإسلام محارب "طلائع الجيش"، والإيفواري رزاق سيسيه ومحمود قاعود "البنك الأهلي". وميدو جابر ومحمد عادل وعمرو قلاوة ومحمد شكري والتونسي سيف تقا "سيراميكا كليوباترا"، والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي "غزل المحلة"، وعمر السعيد والغيني حاجي باري وأحمد عاطف ومهند لاشين والكاميروني جوزيف جوناثان وباسم علي "فيوتشر"، وأحمد عبدالعزيز مودي والجزائري رزقي حمرون ورامي صبري "فاركو"، ومحمد مصطفى ميدو "أسوان"، والنيجيري فانوم الفريد ومصطفى فوزي وسمير فكري "الداخلية"، ومصطفى زيكو "حرس الحدود".